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Вечірнє зведення Генштабу: У напрямку Лисичанська рф посилює угруповання військ. ЗСУ відбили штурм у районах Бражківки, Долини та Вірнопілля

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Генштаб оприлюднв оперативну інформацію станом на 18:00. У напрямку Лисичанська армія рф збільшила інтенсивність обстрілів і посилює угруповання військ. Водночас ЗСУ успішно відбили ворожий штурм у районах Бражківки, Долини та Вірнопілля.