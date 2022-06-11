Вечірнє зведення Генштабу: У напрямку Лисичанська рф посилює угруповання військ. ЗСУ відбили штурм у районах Бражківки, Долини та Вірнопілля

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Генштаб оприлюднв оперативну інформацію станом на 18:00. У напрямку Лисичанська армія рф збільшила інтенсивність обстрілів і посилює угруповання військ. Водночас ЗСУ успішно відбили ворожий штурм у районах Бражківки, Долини та Вірнопілля.