Вечірнє зведення Генштабу: У напрямку Лисичанська рф посилює угруповання військ. ЗСУ відбили штурм у районах Бражківки, Долини та Вірнопілля
- Автор:
- Юля Шередега
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Генштаб оприлюднв оперативну інформацію станом на 18:00. У напрямку Лисичанська армія рф збільшила інтенсивність обстрілів і посилює угруповання військ. Водночас ЗСУ успішно відбили ворожий штурм у районах Бражківки, Долини та Вірнопілля.
- На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь приводять до вищих ступенів бойової готовності.
- На Сіверському напрямку росіяни продовжують обстрілювати з мінометів українські позиції у прикордонних районах. Крім того, вони обстрілюють обʼєкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області.
- На Харківському напрямку, щоб скувати дії ЗСУ, армія рф обстрілює українські позиції. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни і Верхній Салтів. Завдав авіаударів у районах Тернової та Рубіжного.
- На Словʼянському напрямку росіяни систематично вели обстріли з артилерії. ЗСУ успішно відбили ворожий штурм у районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Військові рф відійшли. За підтримки мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни намагаються закріпитись у Богородичному, тривають бої. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.
- На Лиманському напрямку в районі Лисичанська армія рф збільшила інтенсивність обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, посилює угруповання військ. Обстріляла з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.
- Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям росіян у Сєвєродонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито в районі Метьолкіного. Окупанти відійшли.
- Противнику довелося посилювати угруповання — в операцію ввели підрозділи резерву.
- На Бахмутському напрямку ворог острілював з артилерії українські позиції неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірського, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію, завдав авіаудару поблизу Покровського.
- У районі Попасної ЗСУ успішно зупинили наступ противника, йому довелося відійти.
- Ворог наступає в районі Ниркового, бої тривають. У напрямку Миколаївки наступ противника захлинувся. Окупанти відійшли.
- У районі Берестового армія рф при спробі штурму зазнала втрат і відійшла на раніше зайняті позиції.
- Крім того, щоб виявити слабкі місця в обороні та викрити систему вогню, окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. ЗСУ зустріли ворога — противник зі втратами відійшов.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках військові рф обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Марʼїнки.
- На Південнобузькому напрямку росіяни обстрілювали українські позиції в районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки та Прибузького. Також ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу.
- Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.
- Противник продовжує зазнавати значних втрат. Щоб організувати медичне забезпечення дій угруповання російських військ на Слобожанському напрямку, сили 442-го військового клінічного госпіталя з Санкт-Петербургу додатково розгортають польовий шпиталь у Шебекіному Белгородської області.