Збірна України з футболу обіграла Вірменію з рахунком 3:0 у розіграші Ліги націй

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Збірна України з футболу вдруге поспіль перемогла в розіграші Ліги націй 2022/23. У другому поєдинку українці завдали поразки Вірменії.

Про це пише UA Футбол.

Команда Олександра Петракова довго намагалася розкрити оборонні лави збірної Вірменії. І в другому таймі зуміла прорвати захист суперника: спочатку Руслан Маліновський з лінії штрафного майданчика точно пробив у кут воріт, а через 16 хвилин Олександр Караваєв підключився до атаки по правому флангу і з лівої ноги обвідним ударом подвоїв рахунок. Фінальну крапку у грі поставив Віталій Миколенко, який вийшов на заміну наприкінці зустрічі.

Україна розпочала виступи у Лізі націй з перемоги резервним складом у матчі проти Ірландії. Через війну росії з Україною червневі матчі в Лізі націй Україна проводитиме в польському Лодзі.