У Запорізькій області окупанти почали видавати місцевим російські паспорти

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

У Запорізькій області окупанти почали роздавати людям російські паспорти.

Про це повідомляє видання «Медуза».

Колаборант володимир рогов повідомив, що сьогодні роздача російських папортів розпочалася в тимчасово окупованому Мелітополі.

Раніше окупаційна влада Запорізької області анонсувала, що місцеві жителі отримають перші російські паспорти 12 червня, у день росії.