У Запорізькій області окупанти почали видавати місцевим російські паспорти
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- Анна Холоднова
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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images
У Запорізькій області окупанти почали роздавати людям російські паспорти.
Про це повідомляє видання «Медуза».
Колаборант володимир рогов повідомив, що сьогодні роздача російських папортів розпочалася в тимчасово окупованому Мелітополі.
Раніше окупаційна влада Запорізької області анонсувала, що місцеві жителі отримають перші російські паспорти 12 червня, у день росії.
- 10 червня СБУ повідомила, що російські окупанти планували видати жителям Київщини паспорти часів СРСР.