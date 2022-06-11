Армія рф знищує всі заводи в Лисичанську та Сєвєродонецьку

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Російська армія не залишила вцілілих промислових обʼєктів у Рубіжному та Попасній. Наразі окупанти нищать заводи в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Він додав, що вчора під час чергового обстрілу було пошкоджено залізничне депо. До цього — кілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу, також обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей.

За минулу добу окупанти відкривали вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі. Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.

Триває наступ росіян у напрямку Новотошківське – Оріхове, ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку.

Також росіяни підтягнули вогнеметний комплекс «Солнцепек», яким, ймовірно, і вдарили по Врубівці. У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, більшу частину міста контролюють росіяни.

«Росіяни намагалися провести нараду в одній із будівель Сєвєродонецька, але щось пішло не так — багато загиблих», — резюмував Гайдай.