Міноборони: росія тримає свої війська в 10 населених пунктах білорусі

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Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що станом на 10 червня російські війська дислокуються в десяти населених пунктах білорусі.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Чисельність військ рф Мотузяник не назвав, але додав, що в білорусі розгорнуті оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер». Крім того, останні кілька тижнів сім батальйонів збройних сил білорусі прикривають ділянку білорусько-українського кордону.

Мотузняк зазначив, що рухи військ у білорусі наразі носять демонстративний характер. Їхня мета відтягнути українські сили і не допустити перекидання їх на інші напрямки. Однак він додав, що ракетні комплекси несуть пряму загрозу Україні.