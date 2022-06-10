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Українські військові на Донбасі відбили 14 атак росіян, ще на двох локаціях тривають бої

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Українські військові протягом доби 10 червня відбили 14 атак росіян, на двох локаціях тривають бої.

Про це йдеться у зведенні Обʼєднаних сил.

За добу, що минає, українські військові знищили:

Оперативне командування «Схід» повідомляє, що українські військові знищили ще 30 російських військових, один танк, два міномети та три одиниці автомобільної техніки.