Українські військові на Донбасі відбили 14 атак росіян, ще на двох локаціях тривають бої

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Українські військові протягом доби 10 червня відбили 14 атак росіян, на двох локаціях тривають бої.

Про це йдеться у зведенні Обʼєднаних сил.

За добу, що минає, українські військові знищили:

4 танки;

2 артилерійські системи;

11 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки;

склад з боєприпасами;

4 дрони типу «Орлан-10».

Оперативне командування «Схід» повідомляє, що українські військові знищили ще 30 російських військових, один танк, два міномети та три одиниці автомобільної техніки.