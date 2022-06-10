Уряд підтримав законопроєкти про розмитнення легкових авто в «Дії»
- Автор:
- Юля Шередега
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Darwin Vegher / Unsplash
Сьогодні уряд підтримав законопроєкти про розмитнення легкових авто в додатку «Дія». Після ухвалення законопроєктів подати декларацію на розмитнення та здійснити всі платежі можна буде просто в додатку.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Завдяки цифровізації всіх процесів ми усуваємо можливість маніпулювати ціною авто при розмитненні. Для цього вводимо нову формулу розрахунку митних платежів», — зазначив Федоров.
Послуга працюватиме в кілька кліків: необхідно буде ввести VIN-код авто, а розрахунок відбудеться автоматично. Розмір платежу буде формуватися згідно з характеристиками авто: обʼєм, тип і потужність двигуна, вік авто та його ексклюзивність. На все це знадобиться не більше ніж 5 хвилин. До того ж після розмитнення в «Дії» можна буде й зареєструвати авто.
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