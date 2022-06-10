На Сумщині змінюються правила продажу алкоголю
- Автор:
- Юля Шередега
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Roberto Carlos Roman / Unsplash
У Сумській області змінять правила реалізації алкогольних напоїв. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
«Сьогодні разом із рестораторами, представниками торгових мереж, контролюючих і правоохоронних органів дійшли згоди з цього питання», — зазначив він.
У магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої і вино можна буде щоденно:
- у будні — з 11:00 до 19:00
- у вихідні, як і до цього, магазини продаватимуть алкоголь будь-якої міцності в часи своєї роботи.
У барах, ресторанах, кафе алкоголь можна буде вживати протягом всього тижня з 11:00 до 21:00.
Людям у військовій формі відпускати алкоголь заборонено.
Ці нововведення почнуть діяти на всій території області з часу опублікування офіційного розпорядження (попередньо, з 14 червня).