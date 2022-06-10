Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти росії та білорусі

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Flickr / 波記338 Leung

Швейцарія приєдналася до введених ЄС санкцій проти росії та білорусі.

Федеральна рада країни ухвалила рішення ввести шостий пакет санкцій ЄС, які включають ембарго на сиру нафту та деякі нафтопродукти з рф. Це ембарго поступово набуде повної чинності на початку 2023 року — після низки перехідних періодів.

Також санкції передбачають відключення від SWIFT чотирьох банків рф і білорусі та розширення списку товарів, які заборонено експортувати з цих країн.