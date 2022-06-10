Мер Маріуполя: У місті почався спалах інфекційних захворювань

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У Маріуполі почалися спалахи інфекційних захворювань через масові поховання у дворах і тіла під завалами.

Про це розповів мер міста Вадим Бойченко розповів в інтервʼю «Українській службі ВВС».

«По місту вже ходять холера, дизентерія та інші інфекційні захворювання, але [окупаційна влада] це приховує. Місто закрили на карантин. Звідти нікого не випускають і не впускають», — сказав він і додав, що зараз у місті можуть перебувати десятки хворих на холеру, і їх кількість стрімко зростатиме.

За словами Бойченка, попри відсутність даних від лікарень, у місті є всі ознаки спалаху холери.