Радник голови ОП: «Слуга» ковальов привласнив «4 канал» в інтересах росії та її сателітів

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Олексій Ковальов/Facebook

Народний депутат фракції «Слуга народу» олексій ковальов, який заявив про співпрацю з окупантами Херсонщини, наприкінці 2021 року привласнив «4 канал» в інтересах росії та її сателітів, а не Офісу президента.

Про це в коментарі «Радіо Свобода» сказав антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Жодного стосунку до дивного придбання майбутнім колаборантом ковальовим телеканалу Офіс президента, безумно, не мав і не міг мати. Це був би абсолютний нонсенс», – зазначив він.

За словами Подоляка, меседжі про «привласнення ковальовим каналу в інтересах Офісу президента» поширювали різні політгрупи, щоб скомпрометувати ОП.

«Враховуючи тодішню якість публічної політики, яка базувалась на відвертих фейках, примітивному компроматі, фантастичних теоріях змови, подібна «інформація» мала виключно брехливе наповнення», — зазначив Подоляк.