У Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Відсутність медицини в місті ускладнює ситуацію

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У ранковому звіті британської розвідки йдеться, що наразі в окупованому російськими військами Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки реєструють з травня. У розвідці зауважують, що в 1995 році Україна теж страждала від незначних спалахів холери на узбережжі Азовського моря.

Оскільки медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, близькі до колапсу, великий спалах холери в Маріуполі суттєво погіршить ситуацію.

Також британські розвідники зазначають, що росія знову контролює більшу частину Сєвєродонецька в Луганській області, але її війська мало просунулися у спробах оточити велику територію з півночі та півдня.

На окупованих територіях півдня України фіксують нестачу питної води, а в Херсоні немає медикаментів. Також існують серйозні перебої в телефонному звʼязку та інтернет-послугах.