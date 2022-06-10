ЗСУ ліквідували уже 31 900 військових російської армії

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 107 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 900 осіб, а також:

1 409 танків;

3 450 бойових броньованих машин;

712 артилерійських систем;

222 реактивні системи залпового вогню;

97 засобів ППО;

212 літаків;

178 гелікоптерів;

572 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

125 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 438 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

54 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.