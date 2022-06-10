ЗСУ ліквідували уже 31 900 військових російської армії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 107 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 900 осіб, а також:
- 1 409 танків;
- 3 450 бойових броньованих машин;
- 712 артилерійських систем;
- 222 реактивні системи залпового вогню;
- 97 засобів ППО;
- 212 літаків;
- 178 гелікоптерів;
- 572 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 125 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 438 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 54 одиниці спеціальної техніки.
За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.