Голова Луганщини: Сєвєродонецьк наближається за рівнем руйнувань до знищених Рубіжного і Попасної
- Автор:
- Софія Телішевська
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Бої в Сєвєродонецьку і населених пунктах Гірської та Попаснянської громад тривають. Окупанти намагались штурмувати в напрямку Ниркового та Миколаївки, але ЗСУ дали їм відсіч. Росіяни зазнали втрат і відійшли.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
На північно-західній околиці Тошківки оборонці відбили ворожий штурм.
«Сєвєродонецьк тримається, однак росіяни нищать усе на своєму шляху. Місто наближається за рівнем руйнувань до знищених Рубіжного і Попасної», — каже Гайдай.
За його словами, окупанти зруйнували 15 будинків в Оріховому, шість у Врубівці, по чотири в Лисичанську та Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька.
Водночас з Лисичанська вдалося евакуювати 16 мешканців.
Також Гайдай з посиланням на центр Стратегійчних комунікацій ЗСУ повідомив, що в окупованій Кадіївці ЗСУ знищили базу «вагнерівців».
- Наразі росія окупувала 90% Луганської області, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. У Сєвєродонецьку тривають бої, Лисичанськ повністю перебуває під контролем української влади. Частина території Гірської громади окупована рф, іншу контролює Україна.