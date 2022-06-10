Російська армія завдала ракетного удару по Дніпру й обстріляла три громади області
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Уранці 10 червня російські війська випустили ракету по Дніпровському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Він уточнив, що сильна ранкова пожежа у Дніпрі не повʼязана з ракетним обстрілом.
«Горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь уже приборкали», — зазначив очільник області.
Також Резніченко повідомив, що вночі окупанти завдали артилерійських ударів по трьох громадах області.
- У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення.
- У Широківській та Апостолівській громадах ніхто не постраждав.