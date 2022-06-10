ISW: Армія рф досягла незначних успіхів у наступі на Словʼянськ, але перед його штурмом потрібно форсувати Сіверський Донець

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Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російська армія досягла незначних успіхів у наступі на Словʼянськ, але перш ніж його штурмувати, їй потрібно буде подолати Сіверський Донець. Попередні спробм форсувати річку були безуспішними, але зараз вона зміліла.

«Російським спробам наступати на Словʼянськ, ймовірно, заважає річка Сіверський Донець, яку їм потрібно успішно форсувати з півночі (в районі Святогірська-Тетянівки) та сходу (біля Райгородка) від Словʼянська», – ідеться у звіті ISW.

Крім того, росія продовжує намагання захопити Сєвєродонецьк — окупант контролює житлові квартали міста, але ЗСУ тримають оборону в промисловій зоні.

Російські війська також наступають на Бахмутському напрямку, отримавши частковий успіх в районі населених пунктів Комишуваха та Роти.