Офіс президента: Щодня на фронті гине до 200 українських захисників
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Операція об'єднаних сил
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових становлять від 100 до 200 людей щодня.
Про це він розповів у коментарі Newshour BBC World Service.
За його словами, однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями. Україні потрібні сотні (близько 300) найпотужніших західних артилерійських систем, а не поодинокі поставки. Тільки так Україна зможе вистояти проти рф і звільнити окуповану територію.
Подоляк також відкинув діалог з росією.
«Поки росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни», — зауважив він.
- Точна кількість втрат України і росії наразі невідома. 1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що на полі бою щодня гинуть до 100 українських військових, а 500 отримують поранення. Такі ж цифри назвивав міністр оборони України Олексій Резніков.
- Генштаб ЗСУ станом на 9 червня повідомляє про загибель 31 700 військових росії. За оцінками західних розвідок, пише The Guardian, втрати росіян сягають близько 20 тисяч осіб загиблими. Основні втрати росіян спостерігаються у боях на заході Луганської області.