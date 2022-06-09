ООН: Кількість українських біженців у Європі перевищила 4,8 млн

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За даними Верховного комісаріату ООН у справах біженців Україну через вторгнення військ росії залишили понад 7,3 млн громадян. Приблизно 2,3 мільйона з них повернулися на батьківщину, але виявилося, що у багатьох з них більше немає ні домівок, ні роботи.

У новому звіті комісаріату вказано, що основна кількість біженців виїхала в країни ЄС. Наразі там знаходяться понад 4,8 млн українців.

Оскільки чоловіки віком від 18 до 60 років, за рідкісними винятками, не можуть покинути країну, 90% українців, які втекли за кордон, становлять жінки та діти. Вони зареєстровані у 44 країнах.

Найбільшу кількість людей прийняли Польща та Німеччина.