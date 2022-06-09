Запорізька ОВА: Відхід військ росії в районі Мелітополя був ротацією
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Керівник Запорізької ОВА Олександр Старух розповів про ситуацію з відведенням від Мелітополя деяких з’єднань військ росії.
За його словами, деякі підрозділи окупантів відійшли у Херсонському напрямку, проте на окремі території зайшли представники «днр».
«За нашою інформацією, питання не в бойових підрозділах, які накопичуються по напрямках. В низці громад наприкінці минулого тижня відвели ті структури окупанта, які забезпечували контроль і тероризували населення. Їх зняли з блокпостів та відправили по Херсонському напряму. Наразі у деяких громадах, де відбувся такий «відхід», зайшли нові, тобто була здійснена проста ротація», — розповів Старух.
- 6 червня голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти залишили майже всі блокпости в Мелітопольському районі.
- Вже 7 червня Старух повідомив, що російські війська почали відводити підрозділи з Мелітопольського та частини Василівського районів до Херсону. Вже тоді він казав про можливу ротацію.