Міністр охорони здоровʼя: Війна пошкодила 672 медичні обʼєкти. Із них 115 — зруйновані повністю

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Євген Малолєтка / «Бабель»

На сьогодні в Україні через війну пошкоджені 672 заклади охорони здоровʼя. Із них 115 відновленню не підлягають.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

За його словами, на місці зруйнованих повністю медичних закладів планують збудувати нові сучасні лікарні.

Війська росії руйнують й українські аптеки. Наразі 426 аптек пошкоджені, 33 з них — зруйновані вщент.

«Також сьогодні мав зустріч із найбільшими мережами лабораторій, які проводили аналізи, необхідні для лікування або діагностикирізних хвороб. І також є велика кількість зруйнованих пунктів забору і лабораторій», — сказав Ляшко.

Міністр охорони здоровʼя також зазначив, що заклади охорони здоровʼя уже відбудовують. Із 672 пошкоджених медичних обʼєктів уже понад 40 повністю відновили — там були незначні пошкодження. Є заклади, у яких уже зараз роблять нову покрівлю, щоб підготуватися до зими.

«Але є заклади, які ми тільки почали відновлювати повністю з нуля. Зокрема, зараз ми говоримо про Київську область, Центр первинної медико-санітарної допомоги в Макарівському районі. Там уже відбулися архітектурні обстеження зруйнованого місця, підготовлена проєктно-кошторисна документація, яка проходить зараз привʼязку до місця будівництва. І ми розпочинаємо відновлення, яке плануємо завершити на початку осені. Така ж сама ситуація ще в одному населеному пункті Київської області. Потихеньку будемо відновлювати», — зазначив Віктор Ляшко.