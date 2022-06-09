Одинадцять українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

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Одинадцять українських університетів потрапили до рейтингу найкращих вищих навчальних закладів світу за версією The QS World University Rankings.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Харківський університет ім. В. Н. Каразіна цього року посів найвищу позицію в рейтингу серед українських вишів — 541—550.

Позицію 651—700 займає Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Київський національний університет імені Тараса Шевченка розташувався на позиції 651—700.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» посів 701—750 позицію.

Національний університет «Львівська політехніка» і Сумський державний університет ділять 801— 1 000 позицію.

Позицію 1 001—1200 ділять Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

Національний університет біоресурсів і природокористування України має позицію 1 201—1 400.