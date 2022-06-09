Київська школа економіки оцінила загальні збитки інфраструктури України через війну в майже $104 мільярди

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Андрій Бойко / «Бабель»

Загальна сума прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури становить $103,9 мільярда, або 3 трильйони гривень.

Про це йдеться у звіті Київської школи економіки.

Збитки через руйнування та пошкодження підприємств досягли $11,5 млрд, освітніх закладів — $1,6 млрд, медзакладів — $1,1 млрд, дитсадків — $576 млн.

Загалом з початку війни росії проти України пошкоджені, зруйновані або захоплені щонайменше 44,8 мільйона квадратних метрів житла, 256 підприємства, 6,3 тисячі залізничних колій, 656 медзакладів, 1 177 закладів освіти, 668 дитсадків, 198 складів, 20 торгових центрів і 28 нафтобаз.

Збитки залізничної інфраструктури та рухомого складу станом на 8 червня становлять $2,7 мільярда.

Також через війну українці втратили майже 105 тисяч легкових автомобілів, загальна вартість яких становить $968 мільйонів. Ці обрахунки не враховують не зареєстровані в Україні автівки — «євробляхи», тож фактична сума збитків може бути вищою.

За останніми даними, через бойові дії вже зруйновано чи пошкоджено щонайменше 141 релігійна та 203 культурні споруди. Сума збитків, завданих храмам, церквам, лаврам і соборам, становить $81 мільйон. Також росіяни пошкодили обʼєкти культури — збитки становлять $272 мільйони.