У «днр» винесли перший вирок іноземцям, які воювали разом із ЗСУ, — смертна кара

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«Верховний суд днр» ухвалив перший вирок трьом іноземним військовим, які захищали Маріуполь разом із українськими військовими. Британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма засудили до смертної кари (ростріл).

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА із судової зали.

Їх визнали винними у «найманстві» та «вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою днр». У них буде місяць на подання апеляції. Якщо «голова республіки» помилує засуджених, смертну кару можуть замінити на довічне або 25 років колонії.

28-річний Ейден Аслін — колишній доглядач із Великої Британії. Його схопили в Маріуполі у квітні. Ейдена Асліна бойовики «днр» використали в пропагандистському відео після захоплення. Разом із Есліном у полоні опинився його друг, 48-річний колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер. 21-річний підданий Марокко Брагім Саадун 12 березня здався в полон у Волновасі.

У справі фігурує ще один британець, який потрапив у полон — Ендрю Хілл, щодо нього вирок «суду» буде пізніше (також загрожує смертна кара).