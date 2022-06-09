У «днр» винесли перший вирок іноземцям, які воювали разом із ЗСУ, — смертна кара
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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«Верховний суд днр» ухвалив перший вирок трьом іноземним військовим, які захищали Маріуполь разом із українськими військовими. Британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма засудили до смертної кари (ростріл).
Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА із судової зали.
Їх визнали винними у «найманстві» та «вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою днр». У них буде місяць на подання апеляції. Якщо «голова республіки» помилує засуджених, смертну кару можуть замінити на довічне або 25 років колонії.
28-річний Ейден Аслін — колишній доглядач із Великої Британії. Його схопили в Маріуполі у квітні. Ейдена Асліна бойовики «днр» використали в пропагандистському відео після захоплення. Разом із Есліном у полоні опинився його друг, 48-річний колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер. 21-річний підданий Марокко Брагім Саадун 12 березня здався в полон у Волновасі.
У справі фігурує ще один британець, який потрапив у полон — Ендрю Хілл, щодо нього вирок «суду» буде пізніше (також загрожує смертна кара).
- 8 червня Генеральний штаб України заявляв, що на іноземних громадян, які служать у лавах Збройних сил України, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, зокрема, наділяє їх правом на поводження з ними як з військовополоненими, якщо вони потрапили до рук ворога. Це значить, що вони захищені Женевською конвенцією.