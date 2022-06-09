«Укрпошта» розпочала голосування за ескіз для нової поштової марки
- Автор:
- Анна Холоднова
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«Укрпошта» відкрила голосування за ескіз для нової поштової марки «Доброго вечора, ми з України!»
Про це повідомляє генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Опитування триватиме з 9 по 15 червня. Проголосувати можна у додатку «Дія», а також у соцмережах «Укрпошти» Facebook та Instagram.
Українські художники надіслали на конкурс близько 1 500 ескізів. З них відібрали пʼять.
«Щасливий, що в Україні так багато талановитих художників, деяких із них запримітив для подальшої співпраці та про це згодом, коли переможемо», — зазначив Ігор Смілянський.
За його словами, нова марка надійде у продаж уже в липні.
«Це перша повністю народна поштова марка, де тематику й ескіз обиратимуть українці», — сказав голова «Укрпошти».
- 21 травня українці обрали третю воєнну марку «Укрпошти». Проголосували понад пів мільйона українців. Серед пʼяти запропонованих варіантів переміг «Доброго вечора, ми з України».