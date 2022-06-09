Британська розвідка: Армія рф хоче просунутися на Донеччині через Ізюм і Сєверодонецьк
- Автор:
- Софія Телішевська
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Російські війська зосереджують зусилля, аби просунутися на південь в районі Ізюма у Харківській області. Також окупанти продовжують вести бої у Сєвєродонецьку Луганської області.
Про це інформує британська розвідка.
За їхніми даними, у районі Сєверодонецька тривають бої, проте за останні дві доби угруповання російських військ активізувало свої зусилля в районі Ізюму, щоб просунутися на південь.
У квітні через опір ЗСУ просування росіян на Ізюмському напрямку застопорилося. Спершу рф намагалася посилити там наступ військами, які вивели з Київщини, але ці підрозділи були недостатньо укомплектовані.
«Імовірно, росія прагне набрати обертів у цьому районі, щоб чинити подальший тиск на Сєверодонецьк і отримати можливість просунутися вглиб Донецької області», — повідомляють британці.
- У Луганській області росія безуспішно намагається знайти слабкі місця в обороні Сєвєродонецька та провалила штурм у його передмісті — Тошківці.