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За час повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 31 700 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 106 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 700 осіб, а також:

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Бахмутському напрямку.