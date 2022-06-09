За час повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 31 700 російських загарбників

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У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 106 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 700 осіб, а також:

1 398 танків;

3 438 бойових броньованих машин;

711 артилерійських систем;

213 реактивних систем залпового вогню;

96 засобів ППО;

212 літаків;

178 гелікоптерів;

562 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

125 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 421 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн;

53 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Бахмутському напрямку.