Окупанти обстріляли хімічний завод «Азот» у Сєвєродонецьку і вбили чотирьох жителів Луганщини
- Автор:
- Софія Телішевська
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mapio.net
Росіяни продовжують безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєвєродонецька, водночас розстрілюючи мирні квартали й обʼєкти промисловості Луганщини. В області загинули четверо людей.
Про це повідомив голова Луганщини Сергій Гайдай.
Увечері 8 червня окупанти двічі поцілили по сєверодонецькому обʼєднанню «Азот». Пошкоджено щонайменше два цехи, один з них — з виробництва аміаку.
Щонайменше четверо жителів області загинули. Один із них — сєвєродончанин, якому росіяни завдали смертельних поранень ще 6 червня. Ворог відібрав життя й у трьох лисичан — чоловіка і двох жінок.
За останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро лисичан. Чотирьох з них одразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Дніпрі.
- Наразі росія окупувала 90% Луганської області. У Сєвєродонецьку продовжуються бої, Лисичанськ повністю перебуває під контролем української влади. Частина території Гірської громади окупована рф, іншу контролює Україна.