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В Івано-Франківську заборонили виступи російською мовою на вулицях

Автор:
Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»

Міська влада Івано-Франківська вирішила заборонити у місті вуличні мистецькі виступи російською мовою.

Про це повідомив мер Руслан Марцінків.

«Після нещодавнього конфлікту на «стометрівці», доручав врегулювати роботу вуличних музикантів. Сьогодні рішенням виконкому впорядковуємо організацію вуличних мистецьких виступів у місті», — зазначив він.

Відтепер в Івано-Франківську:

«Російськомовна продукція, незалежно якого змісту, не повинна лунати в наших містах, особливо зараз», — наголосив Марцинків.

Муніципальна інспекція та правоохоронні органи будуть контролювати виконання цих вимог.