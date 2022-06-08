Велика Британія гарантувала для України $450 мільйонів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Carl Court / Staff
Велика Британія гарантувала позику Світового банку для України ще на $450 мільйонів.
Про це повідомило британське посольство.
«Вчора Велика Британія гарантувала $450 мільйонів із $1,5 мільярда позики Світовому банку для України, щоб підтримати забезпечення життєво важливих державних послуг. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підписала гарантію з Києва», — сказано у повідомленні.
- 8 червня виконавча рада Світового банку ухвалила рішення про виділення Україні $1,49 млрд додаткового фінансування для виплати зарплати державним і соціальним працівникам. Виділення коштів гарантується Британією, Нідерландами, Литвою та Латвією, а також паралельним фінансуванням з боку Італії.