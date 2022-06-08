Вечірнє зведення Генштабу: Росіяни готуються до наступу в напрямку Словʼянська, ЗСУ завдали силам рф значних втрат під Берестовим на Донбасі
- Автор:
- Юля Шередега
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. Війська рф готуються до наступу в напрямку Словʼянська, по місту завдали авіаудару. Під час ворожого штурму поблизу Берестового на Донеччині ЗСУ завдали росіянам значних втрат.
- На Волинському та Поліському напрямках збройні сили республіки білорусь переміщують окремі підрозділи до пунктів постійної дислокації.
- На Сіверському напрямку росіяни охороняють ділянку українсько-російського кордону в Курській та Брянській областях. Обстріляли з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області. Окрім того, російська армійська авіація пролітала вздовж державного кордону України.
- На Слобожанському напрямку війська рф обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.
- На Сєвєродонецькому напрямку росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах Привілля, Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Тошківки, Гірського та інших населених пунктів.
- На Словʼянському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку міста Словʼянськ. Війська рф готуються до наступу, обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини та Тетянівки й завдали авіаудару по Словʼянську.
- Українські воїни боронять Довгеньке.
- На Бахмутському напрямку армія рф обстріляла з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигірʼя і Нью-Йорк. Штурмова й армійська авіація росіян завдала авіаударів неподалік Нової Камʼянки, Покровського та Клинового.
- ЗСУ завдали силам рф значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Камʼянка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Також війська рф застосували штурмову авіацію неподалік Марʼїнки та Кам’янки.
- На Південнобузькому напрямку сили рф намагаються утримати позиції. Застосовували артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки та Новомиколаївки, штурмову й армійську авіацію — у районах Олександрівки, Князівки та Новоданилівки.
- На тимчасово захоплених територіях України окупанти продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, обшукувати цивільних мешканців, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру.