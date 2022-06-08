Вечірнє зведення Генштабу: Росіяни готуються до наступу в напрямку Словʼянська, ЗСУ завдали силам рф значних втрат під Берестовим на Донбасі

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. Війська рф готуються до наступу в напрямку Словʼянська, по місту завдали авіаудару. Під час ворожого штурму поблизу Берестового на Донеччині ЗСУ завдали росіянам значних втрат.