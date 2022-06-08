Псевдоміністру юстиції «днр» повідомили про підозру в колаборації з окупантами

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Київська міська прокуратура повідомила про підозру в колаборації з окупантами псевдоміністру юстиції «днр» юрію сироватку (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, у квітні 2022 року підозрюваний, перебуваючи на посаді так званого міністра юстиції «днр», аби зформувати у громадян думку щодо законності органів окупаційної адміністрації росії, публічно виступав щодо створення та порядку роботи так званих підрозділів юстиції на окупованих територіях. Він виступав на території тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області — у Маріуполі, Волновасі, Нікольському та Мангуші.

Також псевдоміністр брав участь у підписанні угоди про співпрацю між міністерствами юстиції «днр» та рф у травні цього року, а також у відкритті «відділу РАЦС» в окупованому Маріуполі.