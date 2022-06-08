Мінфін США заборонив американцям купувати російські акції та облігації

Новини

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела нові інвестиційні обмеження, які забороняють американцям купувати російські акції та облігації.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Тепер інвесторам США заборонено купувати як нові, так і існуючі боргові та акціонерні цінні папери, випущені юридичною особою у російській федерації.

До цього часу американці могли купувати російські акції та облігації на вторинних ринках.

Згідно з заявою Мінфіну, в американців досі є дозвіл продавати російські акції та облігації, але лише особі, яка не є громадянином США. Згідно з рекомендаціями відомства, американці не зобов’язані продавати російські цінні папери і можуть продовжувати їх утримувати.

Американські інвестори також можуть інвестувати в американські фонди, які володіють російськими цінними паперами, якщо ці російські активи не становлять переважну частину активів фонду.