Курортного сезону в Запорізькій області цього року не буде

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Salvador Martin Yeste / Unsplash

Курортний сезон у Запорізькій області цього року не відкриється, повідомили в Запорізькій ОВА.

З початку війни в Україні росіяни тимчасово окупували частину територій Запорізької області.

Про неможливість відкриття туристичного сезону у Запорізькій області розповів Євген Коваленко, начальник відділу туризму ЗОВА.

«Цьогоріч через повномасштабне вторгнення окупаційних військ у Запорізькій області не відбудеться курортний сезон. Для відкриття баз відпочинку необхідно виключити небезпеку для життя відпочивальників. Це можливо здійснити лише після перемоги», — пояснив він.

Мешканцям прибережних територій рекомендовано утриматись від відпочинку на узбережжі Азовського моря через потенційну небезпеку для життя.

Власники баз відпочинку мають змогу фіксувати завдані збитки, а також втрачену вигоду.

«Після перемоги завдані збитки та втрати будуть стягнуті з країни-агресора та компенсовані власникам цих рекреаційних установ», — йдеться в повідомленні.