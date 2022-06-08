Росія вкрала в України близько 600 тисяч тонн аграрної продукції

Новини

СБУ

Росія вкрала близько 600 тисяч тонн продукції з аграрних підприємств України.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Росія вкрала близько 600 тисяч тонн з аграрних підприємств України. Продукцію вивозили на територію окупованого Криму, а потім, через порти, українські продукти вивозять до міжнародних портів. Наразі відомо, що близько 100 тисяч тонн продукції було переправлено до Сирії», — зазначив він.

Усі ці факти встановлені, Генеральна прокуратура України відкриває щодо них кримінальні провадження. Також цю інформацію фіксує Головне управління розвідки.

За словами Дениса Марчука, такі дії росії мають відразу дві мети — поставити продовольство у свої федеративні округи. Особливо ті, які не є аграрними. Друга мета — комерційна складова. Те, що вивозиться — це десятки і десятки мільйонів доларів.

Це відбувається наступним чином: фермерів змушують віддавати товар за безцінь, якщо вони відмовляються, товар відбирають. Або ж окупаційна влада видає «документи» про «націоналізацію» українського майна.