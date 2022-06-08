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Премʼєр Шмигаль: Навчальний рік має розпочатись офлайн у більшій частині країни, для цього створюють умови

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Кравс Євгеній / УНІАН

Навчальний рік в Україні має розпочатись офлайн у більшій частині країни, але для цього мають вирішити питання із укриттями.

Про це 8 червня заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, він доручив рятувальникам і департаментам Міністерства інфраструктури наступне:

За даними Міністерства освіти і науки, цього року готуються піти до перших класів до 400 тисяч дітей.