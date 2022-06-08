Премʼєр Шмигаль: Навчальний рік має розпочатись офлайн у більшій частині країни, для цього створюють умови
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Кравс Євгеній / УНІАН
Навчальний рік в Україні має розпочатись офлайн у більшій частині країни, але для цього мають вирішити питання із укриттями.
Про це 8 червня заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Так, він доручив рятувальникам і департаментам Міністерства інфраструктури наступне:
- перевірити всі укриття у закладах освіти та поблизу них, організувати умови, необхідні для перебування там дітей і дорослих;
- провести реконструкцію таких укриттів там, де це необхідно;
- визначити маршрути руху до укриттів;
- забезпечити посилену охорону садочків, шкіл, вишів;
- забезпечити заклади освіти резервними та автономними джерелами енергозбереження;
- забезпечити підвезення дітей до школи там, де це необхідно.
За даними Міністерства освіти і науки, цього року готуються піти до перших класів до 400 тисяч дітей.
- Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко 7 червня заявив, що від 1 вересня освітній процес в Україні відновлять в очній формі, тобто учні та студенти будуть ходити на навчання безпосередньо в школу чи університет.