У Запорізькій області на лінії фронту знову обмінялись тілами загиблих військових
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
У Запорізькій області, на лінії фронту, відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та росією за формулою «50 на 50».
Про це 8 червня повідомило Міністерство реінтеграції окупованих територій.
З 50-ти наших захисників 37 – оборонці «Азовсталі».
Перед цим тілами обмінялись 4 червня, за формулою «160 на 160».
- 6 травня відбувся обмін полоненими: тоді Україна повернула додому 41 людину.