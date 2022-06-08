У Запорізькій області на лінії фронту знову обмінялись тілами загиблих військових

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Getty Images / «Бабель»

У Запорізькій області, на лінії фронту, відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та росією за формулою «50 на 50».

Про це 8 червня повідомило Міністерство реінтеграції окупованих територій.

З 50-ти наших захисників 37 – оборонці «Азовсталі».

Перед цим тілами обмінялись 4 червня, за формулою «160 на 160».