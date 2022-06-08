Російська армія у війні проти України втратила вже 31 500 своїх військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Станом на 8 червня російська армія у війні проти України втратила 31 500 військових — за останню добу додалися 140.
Про це свідчать дані Генерального штабу України.
Також росія втратила:
- 1 393 танки (+3 за останню добу);
- 3 429 бойових броньованих машин (+13);
- 703 артилерійські системи (+9);
- 213 реактивних систем залпового вогню (+6);
- 96 засобів ППО;
- 212 літаків;
- 178 гелікоптерів (+1);
- 559 дронів (+6),
- 125 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 406 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+1);
- 53 одиниці спеціальної техніки (+1).
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Словʼянському напрямку.