Російська армія у війні проти України втратила вже 31 500 своїх військових

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Станом на 8 червня російська армія у війні проти України втратила 31 500 військових — за останню добу додалися 140.

Про це свідчать дані Генерального штабу України.

Також росія втратила:

1 393 танки (+3 за останню добу);

3 429 бойових броньованих машин (+13);

703 артилерійські системи (+9);

213 реактивних систем залпового вогню (+6);

96 засобів ППО;

212 літаків;

178 гелікоптерів (+1);

559 дронів (+6),

125 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 406 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+1);

53 одиниці спеціальної техніки (+1).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Словʼянському напрямку.