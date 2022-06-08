У Зоні відчуження запрацювали детектори радіації — уперше з моменту російського вторгнення
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
У зоні Чорнобильської атомної електростанції вперше після початку повномасштабного вторгнення відновили роботу детектори радіації.
Про це пише Reuters.
Рівень радіації є нормальним. «Більшість із 39 детекторів, які надсилають дані із Зони відчуження, тепер видно на карті IRMIS (Міжнародна інформаційна система моніторингу радіації)», — йдеться в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії. Там додали, що отримані виміри вказують на рівні радіації, що відповідають вимірам, зробленим до початку війни.
- Російські війська під час окупації Чорнобильської АЕС знищили її багаторічний архів, а його частину викинули у смітник.
- Коли російські окупанти покинули Чорнобильську АЕС, вони забрали із собою полонених нацгвардійців, яких захопили в перші дні війни.
- Саму станцію пограбували: забрали компʼютери та навіть чайники з кавоварками. А з готелю в самому Чорнобилі окупанти вкрали сервізи, виделки, ложки, тарілки.