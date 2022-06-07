Україні вдалося повернути тіла 210 захисників Маріуполя

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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя, повідомили в Головному управлінні розвідки України.

На сьогодні вже вдалося повернути тіла 210 українських військових. Більшість з них — оборонці «Азовсталі».

«Всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію. І кожного з них проводять в останню путь з належними героям почестями», — йдеться у повідомленні.

Триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців.