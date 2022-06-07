Україні вдалося повернути тіла 210 захисників Маріуполя
- Автор:
- Юля Шередега
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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя, повідомили в Головному управлінні розвідки України.
На сьогодні вже вдалося повернути тіла 210 українських військових. Більшість з них — оборонці «Азовсталі».
«Всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію. І кожного з них проводять в останню путь з належними героям почестями», — йдеться у повідомленні.
Триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців.
- Вчора російська сторона почала передавати Україні тіла українських бійців, які загинули на металургійному заводі «Азовсталь» у Маріуполі. Десятки тіл бійців, вилучених із розбомбленого заводу, тепер окупованого росіянами, перевезли до Києва, де триває експертиза ДНК для ідентифікації останків.
- Ввечері 16 травня розпочався процес вивезення українських військових із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Першими виїхали понад 250 бійців. Тоді 53 важкопоранених бійців вивезли до лікарні в окупованому Новоазовську. Ще 211 військових відправили до окупованого населеного пункту Оленівка.
- 19 травня співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста змогли відвідати частину українських військових, які вийшли з маріупольського заводу «Азовсталь» і перебувають в окупованій Оленівці Донецької області. Візит мав конфіденційний характер, подробиці про умови утримання українських захисників не розголошують.
- 5 червня дружина захисника Маріуполя розповіла, що СІЗО, де перебувають захисники Маріуполя, переповнене, а їжа та вода потребують покращення.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що у полоні росіян перебувають понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя. Він вважає, що росіянам невигідно катувати українських військових з «Азовсталі», тому що вони «публічні полонені». Зеленський також зазначив, що їхнім звільненням займається Головне управління розвідки.