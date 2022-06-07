Огляд подій 7 червня: окупанти знову обстрілюють Харків, а росія почала передавати тіла бійців, які загинули на «Азовсталі»

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні українська армія двічі вдарила гелікоптерами по скупченню сил і позиціях ворога в Херсонській області та завдала два авіаційні удари по ворожих складах боєприпасів у Миколаївській області. Уночі ворог ударив з «Ураганів» по Зеленодольській громаді Криворізького району — одна людина поранена, пошкоджені будинки. Також окупанти обстріляли Середину-Буду на Сумщині. Обстріл почався близько пʼятої ранку, було сім пострілів з міномета, потім відкрили артилерійський вогонь. Постраждалих немає, пожежа зруйнувала шість приватних будинків. Росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, а в напрямку Новоохтирки та Воронового українські військові відбили атаки ворога.

Сьогодні росіяни обстрілювали з артилерії Харків, а також села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкине Чугуївського району. За попередньою інформацією, загинули щонайменше троє людей. Ще принаймні шестеро отримали поранення.

Росія почала передавати Україні тіла бійців, які загинули на заводі «Азовсталь» під час оборони Маріуполя, — їх уже доставили до Києва для ідентифікації ДНК. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на слова спікера полку «Азов» Ганни Головко та екскомандира полку Максима Жоріна.

На Прикарпатті викрили організаторів схеми незаконного перетину державного кордону військовозобовʼязаними. За даними слідства, керівник візової агенції за попередньою змовою з іншими особами налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України до країн Євросоюзу. Послуга коштувала €7 тисяч.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Київщини, який здав російським окупантам самооборонівців зі свого села. Його звинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану.

Україна з ООН і партнерами опрацьовує можливість створити гуманітарний коридор для експорту української аграрної продукції. Однак з огляду на нещодавній ракетний удар рф по зерновому терміналу в Миколаєві Україна не може виключати, що росія планує скористатися таким коридором для нападу на Одесу та південь України. Саме тому для відновлення судноплавства необхідні дієві гарантії безпеки — у вигляді зброї для захисту узбережжя від загрози з моря та із залученням військово-морських сил третіх країн до патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря.

ЄС виключив із шостого санкційного пакета блокування хмарних технологій для росії, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб ЄС з цього приводу не було.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що світ не повинен примушувати Україну до «поганого миру» з росією. На засіданні уряду він зазначив, що Британія «залишатиметься в авангарді» підтримки України. Учора депутати британського парламенту від Консервативної партії за результатами таємного голосування не змогли оголосити вотум недовіри Джонсону — 211 депутатів проголосували проти його відставки, лише 148 — за.

Польща підписала з Україною один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років. Про це заявив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Нова Зеландія запровадила санкції проти російських державних підприємств та оборонних структур. За словами міністра закордонних справ Нанаї Махути, під обмеження потрапила й компанія «Газпром». Загалом під санкції потрапили 44 структури, зокрема шість білоруських оборонних структур.

Японія запровадила нові санкції проти російських банків через війну в Україні. Під обмеження потрапили Московський кредитний банк і Россельхозбанк.