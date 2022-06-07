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Вечірнє зведення Генштабу: росіяни готуються до наступу на Слов’янськ, ЗСУ успішно стримують штурм російських військ у районі Комишувахи

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний Штаб ЗСУ опублікував зведення станом на 18:00: