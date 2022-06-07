Харківщина під обстрілами: за сьогодні в області загинули щонайменше троє людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
Сьогодні російські війська продовжили масовані обстріли Харкова та області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, сьогодні росіяни обстрілювали з артилерії Харків, а також села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району.
За попередньою інформацією, загинуло щонайменше троє людей. Ще як мінімум шестеро — отримали поранення. Масштаб руйнувань та остаточну кількість постраждалих досі встановлюють.
Олег Синєгубов попередив жителів області, що обстріли сьогодні ще можуть продовжитися. Отже, перебувати на вулицях зараз дуже небезпечно.