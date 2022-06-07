На аукціон виставили рідкісну скрипку Страдіварі із діамантами. За неї можуть отримати $11 мільйонів

Новини

Christie's Auctions

На аукціон Christieʼs виставили скрипку 1679 року, яку виготовив італійський майстер Антоніо Страдіварі. За неї можуть отримати $11 мільйонів.

Скрипка називається Hellier, вона прикрашена діамантами кольору слонової кістки та вкрита золотим лаком. Страдіварі зберігав цей інструмент протягом 55 років. У 1734 році він продав її англійцю за 40 фунтів (зараз це $50). Скрипка раніше перебувала у найбільших колекціях музичних інструментів, а нещодавно її передали у тимчасове користування музею. Торги відбудуться 7 липня, за Hellier очікують отримати $11 мільйонів.

Christie's Auctions

«З приблизно 1 100 інструментів, які Страдіварі виготовив за свою карʼєру, лише понад десяток з них прикрашений прикрасами, і куратори Смітсонівського інституту вважають цей зразок таким, що найбільш добре зберігся», — розповіли в аукціонному домі.

Скрипки Страдіварі відомі своєю вишуканою майстерністю, вони коштують від 8 до 20 мільйонів доларів.