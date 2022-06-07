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Держспецзвʼязку опублікувала поради для українців на окупованих територіях, як безпечно залишатися на звʼязку

Автор:
Олег Панфілович
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Gilles Lambert / Unsplash

Державна служба спецзвʼязку дала рекомендації жителям окупованих територій, як безпечно залишатися на звʼязку: