Держспецзвʼязку опублікувала поради для українців на окупованих територіях, як безпечно залишатися на звʼязку
- Автор:
- Олег Панфілович
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Gilles Lambert / Unsplash
Державна служба спецзвʼязку дала рекомендації жителям окупованих територій, як безпечно залишатися на звʼязку:
- Якщо немає мережі вашого оператора, спробуйте підключитись до інших українських мобільних операторів за допомогою національного роумінгу.
- За можливості не купуйте російські сім-картки. Як тримати звʼязок із рідними за відсутності українського мобільного звʼязку — читайте тут.
- Якщо купувати сім-картку все-таки доводиться, спробуйте отримати її без паспорта — не передавайте окупантам своїх персональних даних.
- Якщо ваш інтернет-провайдер підключений до української інтернет-мережі, намагайтесь спілкуватись з усіма через месенджери в домашній мережі Wi-Fi, обмежте спілкування в мобільній мережі російських операторів.
- Якщо ваш інтернет-провайдер підключений до російської мережі, завжди використовуйте VPN-сервіс на телефоні та компʼютері.
- Не зберігайте в телефоні інформацію, яка може вам зашкодити.
- Використовуйте месенджери з відкритим кодом.
- Дивіться українське телебачення на відкритому супутнику, слухайте наше радіо на середніх радіохвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) або в застосунку «Дія».