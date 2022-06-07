В «Енергоатомі» заявили, що гендиректор МАГАТЕ намагається легалізувати російську окупацію Запорізької АЕС

Новини

Українське державне підприємство «Енергоатом» заявило, що голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі намагається легітимізувати перебування російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

Вчора голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі повідомив, що його агентство готує експертну місію на ЗАЕС. Цей візит, начебто, здійснять на запит України.

«Ми працюємо над направленням експертної місії на Запорізьку атомну електростанцію. Наразі відключена найбільша у Європі АЕС. IAEAorg охороняє системи звʼязку. Україна просила нас, і ми туди поїдемо», — написав він.

Проте в «Енергоатомі» Рафаеля Маріано Ґроссі звинуватили у брехні.

«Це повідомлення від очільника МАГАТЕ ми розглядаємо як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії», — заявили у пресслужбі компанії.

В «Енергоатомі» пояснюють, що насправді «втрата зв’язку» ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі український оператор «Водафон». МАГАТЕ має контракт із «Водафоном» на передачу даних.

«Усі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем Агентства, — закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли «Водафон» буде увімкнуто», — запевнили в «Енергоатомі».

У компанії підозрюють, що саме російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб Агентство «втратило контроль», не маючи доступу до зазначеної інформації, а отже гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію.

«Українська сторона не запрошувала Ґроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею», — йдеться у повідомленні.

В «Енергоатомі» також нагадали, що у керівництві МАГАТЕ 100 осіб (майже чверть) є росіянами. А також заступник самого Ґроссі — керівник Департаменту ядерної енергії Михаїл Чудаков — громадянин рф.