ЗСУ ліквідували понад 31 тисячу російських загарбників
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 104 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 360 осіб, а також:
- 1 390 танків;
- 3 416 бойових броньованих машин;
- 694 артилерійські системи;
- 207 реактивних систем залпового вогню;
- 96 засобів ППО;
- 212 літаків;
- 177 гелікоптерів;
- 553 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 125 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 405 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 53 одиниці спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Словʼянському напрямку.