ЗСУ ліквідували понад 31 тисячу російських загарбників

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У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 104 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 360 осіб, а також:

1 390 танків;

3 416 бойових броньованих машин;

694 артилерійські системи;

207 реактивних систем залпового вогню;

96 засобів ППО;

212 літаків;

177 гелікоптерів;

553 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

125 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 405 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

53 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Словʼянському напрямку.