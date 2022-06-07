ВМС України відтіснили російський Чорноморський флот більш ніж на 100 км від узбережжя

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ВМФ РФ / / «Бабель»

Російську блокаду українських південних портів можуть послабити через відхід військових кораблів рф від берегів України. Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).

«ВМС України заявили, що відтіснили російський Чорноморський флот більш ніж на 100 км від узбережжя України, що, ймовірно, послабить тиск російської блокади на південні порти України», – прогнозують аналітики.

Відтак російські вмс змушені змінити свою тактику в Чорному морі та більше покладатися на системи берегової оборони «Бал» та «Бастіон» в окупованих Херсоні та Криму, а також посилювати свої засоби ППО на Зміїним.

Також в ISW врахували повідомлення Міноборони України про те, що російські війська перекинули до Криму додаткові дивізіони ППО С-300.

«Ці повідомлення свідчать про те, що український військово-морський тиск і протикорабельні ракети, ймовірно, змусили російське угруповання у північно-західній частині Чорного моря більше покладатися на берегову та протиповітряну оборону, оскільки вони були відтіснені від українського узбережжя», – заявили аналітики.

Експерти ISW прогнозують, що «Україна, ймовірно, намагатиметься використати ці успіхи, щоб помʼякшити економічний тиск російської блокади на українські порти та шукати додаткову економічну підтримку на Заході, включаючи, можливо, відкриття нових маршрутів для міжнародної допомоги Україні».