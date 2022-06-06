Мер Мелітополя: Окупанти залишили майже всі блокпости в районі, побоюючись наступу ЗСУ

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Голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти залишили майже всі блокпости в Мелітопольському районі.

Про це він заявив у своєму зверненні.

«Три дні тому з території Мелітопольського району майже зі всіх блокпостів рашисти вже поїхали. Поїхали, бо наші героїчні військові роблять все можливе і неможливе, щоб якомога швидше очистити нашу територію від рашистських загарбників. Декілька днів тому навіть із Василівки рашисти перемістилися в бік Зеленого Гаю, боячись наступу наших українських героїчних військових», — розповів Федоров.