Мер Мелітополя: Окупанти залишили майже всі блокпости в районі, побоюючись наступу ЗСУ
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти залишили майже всі блокпости в Мелітопольському районі.
Про це він заявив у своєму зверненні.
«Три дні тому з території Мелітопольського району майже зі всіх блокпостів рашисти вже поїхали. Поїхали, бо наші героїчні військові роблять все можливе і неможливе, щоб якомога швидше очистити нашу територію від рашистських загарбників. Декілька днів тому навіть із Василівки рашисти перемістилися в бік Зеленого Гаю, боячись наступу наших українських героїчних військових», — розповів Федоров.
- Раніше Федоров повідомляв, що російські війська в окупованому Мелітополі тримають у заручниках людей. Серед них є діти.