Apple показала операційну систему iOS 16. Що в ній нового?
- Автор:
- Анна Холоднова
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Компанія Apple презентувала нову операційну систему iOS 16.
У ній переробили екран блокування і дозволили користувачам налаштовувати годинники та віджети, у тому числі анімовані, а також «живі» спливаючі сповіщення.
При цьому екранів блокування може бути кілька, на кожен з них можна встановити окрему фотографію. Перемикатися між різними екранами можна, пересуваючи їх убік.
Додали також функцію Live Activities. Вона обʼєднує оповіщення про ті події, які оновлюються просто зараз.
Повідомлення в iOS тепер можна редагувати в уже надісланому повідомленні, а функція Live Text вміє взаємодіяти з відео.
Зʼявилася можливість розділити платіж на чотири рівні частини та сплатити їх із різницею в часі без будь-яких переплат з функцією Apple Pay Later. А замовлення можна відстежити в Apple Wallet.
Фотографії, що зберігаються в iCloud, відтепер додаються до спеціальної папки, якою можна ділитися з іншими.
Функція Safety Check подбає про безпеку. Відтепер є можливість скасувати раніше надані комусь дозволи, наприклад, заборонити відстежувати ваше місцезнаходження або переглядати фото.
- 6 травня стало відомо, що Apple, Google і Microsoft хочуть відмовитися від паролів протягом 2023 року.