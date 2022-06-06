Для контрнаступу Україні потрібні шість нових бригад

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Україні для контрнаступу на сході та півдні потрібна не лише сучасна зброя, а й шість нових бригад кількістю 25 тисяч людей.

Про це пише Financial Times з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова і неназваного радника українського уряду з питань безпеки.

Данілов каже, що для визволення територій від росіян потрібні сотні далекобійних ракетних установок і одиниць артилерії, літаки і танки, а також тисячі безпілотників.

У росії дуже багато живої сили, тому, за словами Данілова, контрнаступ може бути «не дуже швидким процесом». Він додав, що згодом це стане можливим — західні партнери України продовжать надавати зброю.

Крім того, Данілов торкнувся питання Сєвєродонецька, де йдуть тяжкі бої за контроль над містом. За його словами, у Сєвєродонецьку та Лисичанську противник має перевагу в артилерії, і Україна зараз не може «адекватно відповісти тим самим» через брак необхідного озброєння. Через готовність росії жертвувати своїми військами українським військовим стало важче утримувати позиції.

«Тимчасова втрата територій — це не трагедія. Трагедією буде втрата країни», — заявив він щодо можливого відходу сил оборони з міста.